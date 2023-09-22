ПОЛИТИКА
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Мечеть из списка ЮНЕСКО
Деревянная мечеть Махмут Бей, расположенная в небольшом турецком селе, внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в него включили еще 4 турецкие мечети, интерьер которых выполнен исключительно из дерева, без применения гвоздей. #trtrussian #Турция #Кастамону #мечеть #дерево #мечетьМахмутБей #МахмутБей #деревяннаямечеть #историческаямечеть #мечетиТурции #ЮНЕСКО #наследиеЮНЕСКО #культурноенаследие #туризмТурция #интерьермечети #trtнарусском
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22 сентября 2023 г.
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