Мечеть из списка ЮНЕСКО

Деревянная мечеть Махмут Бей, расположенная в небольшом турецком селе, внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в него включили еще 4 турецкие мечети, интерьер которых выполнен исключительно из дерева, без применения гвоздей. #trtrussian #Турция #Кастамону #мечеть #дерево #мечетьМахмутБей #МахмутБей #деревяннаямечеть #историческаямечеть #мечетиТурции #ЮНЕСКО #наследиеЮНЕСКО #культурноенаследие #туризмТурция #интерьермечети #trtнарусском