22 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Момент помощи азербайджанских врачей раненой армянке в Карабахе
Азербайджанские военнослужащие эвакуировали раненую армянку из Ходжавендского района Карабаха в военный госпиталь, где ее прооперировали. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, женщина сама подошла к военным и попросила их о помощи. #trtrussian #Карабах #Азербайджан #Армения #армяне #азербайджанцы #армянеКарабаха #карабахскиеармяне #помощь #помощьКарабаху #помощьармянке #госпиталь #операция #эестреннаяоперация #армянеиазербайджанцы #ранение #мир #военныйгоспитать #азербайджанскиевоенные #азербайджанскиеврачи #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #trtнарусском
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