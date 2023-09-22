Момент помощи азербайджанских врачей раненой армянке в Карабахе

Азербайджанские военнослужащие эвакуировали раненую армянку из Ходжавендского района Карабаха в военный госпиталь, где ее прооперировали. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, женщина сама подошла к военным и попросила их о помощи. #trtrussian #Карабах #Азербайджан #Армения #армяне #азербайджанцы #армянеКарабаха #карабахскиеармяне #помощь #помощьКарабаху #помощьармянке #госпиталь #операция #эестреннаяоперация #армянеиазербайджанцы #ранение #мир #военныйгоспитать #азербайджанскиевоенные #азербайджанскиеврачи #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #trtнарусском