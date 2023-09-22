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Российские миротворцы вывозят жителей Карабаха в палаточный лагерь контингента
Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. жителей Карабаха в палаточный лагерь контингента. Им предоставили горячее питание, военные врачи оказывают необходимую помощь. По данным местных СМИ, накануне Баку направил в район Карабаха две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом из Агдамского района. Грузы будут распределены среди населения трех пострадавших районов. #trtrussian #Карабах #жителиКарабаха #карабахцы #эвакуация #лагерь #палаточныйлагерь #миротворцы #российскиемиротворцы #Азербайджан #Армения #гуманитарнаяпомощь #помощьКарабаху #Баку #продовольствие #Агдамскийрайон #пострадавшие #новостиКарабаха #trtанрусском
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22 сентября 2023 г.
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