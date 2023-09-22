22 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Хикмет Гаджиев: армяне Карабаха имеют все права граждан Азербайджана
Мы обеспечим права и безопасность карабахских армян в соответствии с Конституцией, заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев, комментируя процессы реинтеграции Карабаха. Для сложивших оружие членов незаконных вооруженных формирований предусмотрена амнистия, добавил Гаджиев. #trtrussian #Азербайджан #Карабах #Гаджиев #реинтеграция #армяне #карабахскиеармяне #праваармян #праваазербайджанцев #конституция #конституцияАзербайджана #безопасностьармян #безопасность #незаконныевооруженныеформирования #амнистия #новостиКарабаха #trtнарусском
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