ПОЛИТИКА
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Баку предусматривает амнистию для сепаратистов, сдавших оружие
Власти Азербайджана предусматривают амнистию для военных в Карабахе, которые сложат оружие. Об этом сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью Reuters
Баку предусматривает амнистию для сепаратистов, сдавших оружие
Гаджиев: Азербайджан предусматривает амнистию для сложивших оружие сепаратистов / Others
22 сентября 2023 г.

«Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, мы предусматриваем амнистию»,— сказал Гаджиев.

По его словам, некоторые военные уже публично заявили, что продолжат сопротивление.

Права карабахских армян будут соблюдаться в рамках их интеграции в Азербайджан, добавил Гаджиев. В пятницу в регион будет доставлена гуманитарная помощь.

В том числе МЧС Азербайджана направил гуманитарную помощь армянскому населению Карабаха, ранее сообщило информагентство АЗЕРТАДЖ. В регион были направлены машины с продовольствием и предметами гигиены, а также два автомобиля с хлебом.

«Грузы будут доставлены по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди к месту назначения и будут розданы населению. В будущем будет обеспечена доставка подобных гуманитарных продовольственных грузов для армян в Карабахе», — сообщили агентству «Интерфакс» в ведомстве.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера на территории Карабаха. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в «Турецком доме» (Turkevi), после прошедшей в Нью-Йорке 78-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что мероприятия Азербайджана в Карабахе завершилась успехом менее чем за 24 часа.

Президент Турции подчеркнул, что действия Баку не были связаны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Арменией в целом: «Действия Азербайджана были направлены против «бандитской группировки» в Карабахском регионе».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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