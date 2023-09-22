ПОЛИТИКА
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На митинге в Ереване задержаны более 80 человек
Полиция Еревана задерживает людей, которые участвовали в акциях неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
На митинге в Ереване задержаны более 80 человек
Фото: BBC / Others
22 сентября 2023 г.

Протесты в Армении возобновились утром в пятницу. Активисты перекрыли несколько улиц в центре города, но уже к 10:00 они были разблокированы.

Сегодня сотрудники полиции Еревана доставили в участки 84 участников акций протестов, которые проходят в стране с начала антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Мать Армения» Андраник Теванян. Среди задержанных также сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна — об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

В армянской оппозиции обещают в ходе вечернего митинга представить дальнейших план действий. Протестующие добиваются отставки главы правительства.

Люди начали собираться на протестах 19 сентября после того, как в Баку объявили о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. Граждане Армении призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, начались стычки с полицией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов заявил, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустить кровопролития.

Вчера, 21 сентября, на протесте у здания правительства были задержаны 46 человек. Никол Пашинян заявил, что протестующих ждет «жесткая и оперативная» реакция со стороны правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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