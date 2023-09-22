Президенты Украины и США встретились в Белом Доме

Боевые танки M1 Abrams начнут прибывать в Украину начиная со следующей недели, заявил Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого Дома. Президент Украины поблагодарил своего американского коллегу за поддержку и отметил, что их встреча произошла в годовщину самого масштабного обмена военнопленными между Киевом и Москвой, который был организован при посредничестве Турции. #trtrussian #Украина #США #Зеленский #Байден #встреча #президент #Белыйдом #танки #боевыетанки #M1Abrams #Овальныйкабинет #президентУкраины #президентСША #поддержка #встреча #дипломатия #политика #обменвоеннопленными #военнопленные #Киев #Москва #Турция #trtнарусском