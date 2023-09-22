За июль Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа импортной статистики Польши.

В июле 2022 года страна закупила российских удобрений только на $6,2 млн. В этом году объем импорта вырос до $20,2 млн. Россия заняла второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу.

Лидером по поставкам удобрений в Польшу стала Германия ($22,6 млн). Третье место занимает Литва ($13,5 млн), четвертое — Финляндия ($8,3 млн), пятое — Нидерланды ($8,1 млн).

Сокращение закупок российских удобрений Польшей началось в апреле 2022 года. В результате этого за месяц их объемы упали в 21 раз. Но с июня прошлого года импорт российского сырья снова начал расти. По итогам текущего года Варшава закупила у России удобрений на $225,1 млн против $360 млн в 2021 году.

Однако за семь месяцев 2023 года Польша импортировала российские удобрения на сумму $97,6 млн — это на четверть меньше аналогичного показателя прошлого года.