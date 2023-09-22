Саудовская Аравия должна будет получить ядерное оружие, если им когда-либо сможет завладеть Иран. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

«‎Если они [иранская сторона] получат его, то и мы [Саудовская Аравия] должны будем его получить»‎, — заявил кронпринц в интервью Fox News.

Политик уточнил, что негативно относится к стремлению некоторых государств создать ядерное оружие, назвав это «‎плохим шагом»‎.

«‎‎Вам не нужно получать ядерное оружие, потому что вы не сможете его применить <...>. Но, если та или иная страна применит ядерное оружие, она вступит войну с остальным миром. Мир не должен увидеть еще одну Хиросиму», — подчеркнул наследный принц.

Заявление Мухаммеда бен Сальмана прозвучало на фоне сообщений о нормализации отношений с Тегераном. В марте две страны при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.

Решение стало историческим прорывом: в 2016 году после нападений толпы протестующих на саудовское посольство в Тегеране и ее консульство в Мешхеде королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. Причиной гнева толпы стала казнь саудовскими властями шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра.

Как ранее писал TRT на русском, в марте Саудовская Аравия попросила США оказать помощь в создании гражданской ядерной программы. Первой об этом узнала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники издания отмечали: среди прочего саудовское руководство попросило США создать в стране собственную систему производства топлива и обогащения урана.

Королевство еще в 2016 году обнародовало план строительства 16 ядерных энергетических реакторов к 2040 году. Соседние ОАЭ уже владеют 4 реакторами, ядерную энергетику на Ближнем Востоке также развивают Израиль, Иран, Иордания, Египет и Турция.

В 2022 году на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Саудовская Аравия объявила о создании инвестиционного фонда, который позволит ей участвовать в экономических проектах, связанных с ядерной энергетикой.

Что происходит с иранской ядерной сделкой?

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году при посредничестве ЕС, России, КНР, Великобритании и США, фактически зашла в тупик. В 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки, с тех пор Иран начал постепенный отказ от ограничений, наложенных соглашением.

С 2021 года перечисленные страны ведут переговоры в Вене о восстановлении сделки в ее первоначальном виде.

10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился без результатов.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул: Тегеран ожидает от США и «‎‎евротройки» — Великобритания, Германия и Франция — выполнения обязательств по ядерной сделке. Иран ждет, что страны Запада отменят санкции против Исламской республики.

Раиси подчеркнул: Запад «‎попытался инициировать контакты по некоторым каналам»‎. Однако, уточнил политик, «‎слова должны сопровождаться действиями, одних разговоров мало‎».