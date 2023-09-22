ПОЛИТИКА
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Руслана: каждый шаг Турции спасает человеческие жизни в Украине
Вы дали нам не просто «Байрактар», вы дали нам силу, - с такими словами украинская певица Руслана выступила на сцене в Стамбуле, куда приехала с благотворительным концертом. #trtrussian #Руслана #Украина #Турция #певица #РусланавСтамбуле #концертРусланы #концерт #Стамбул #Турция #поддержкаУкраине #ТурцияиУкраина #байрактар #украинскаяпевица #благотворительныйконцерт #РусланаоТурции #РусланаЛыжичко #ДеньНезависимостиУкраины #помощьотТурции #добро #человеческоеотношение #единство #новостиУкраины #trtнарусском
иьить / Others
22 сентября 2023 г.
Истории
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