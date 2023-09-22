Руслана: каждый шаг Турции спасает человеческие жизни в Украине

Вы дали нам не просто «Байрактар», вы дали нам силу, - с такими словами украинская певица Руслана выступила на сцене в Стамбуле, куда приехала с благотворительным концертом. #trtrussian #Руслана #Украина #Турция #певица #РусланавСтамбуле #концертРусланы #концерт #Стамбул #Турция #поддержкаУкраине #ТурцияиУкраина #байрактар #украинскаяпевица #благотворительныйконцерт #РусланаоТурции #РусланаЛыжичко #ДеньНезависимостиУкраины #помощьотТурции #добро #человеческоеотношение #единство #новостиУкраины #trtнарусском