Китай впервые превзошел США по количеству научных статей в самых влиятельных международных журналах в 2022 году. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на отчет Института научной и технической информации КНР (ISTIC).

Согласно отчету, на Китай приходится почти треть научных статей, опубликованных в самых влиятельных академических изданиях в 2022 году.

По оценке института при Министерстве науки и технологий КНР, из 54 тыс. статей, опубликованных в прошлом году в 159 журналах с самым высоким импакт-фактором по 178 дисциплинам, более трети — 16 349 — написали китайские авторы.

Примерно 27% из почти 350 тыс. высококачественных публикаций, представленных в 371 международном журнале с высоким импакт-фактором и цитируемостью, написаны учеными из КНР. Эти статьи получили свыше 650 тыс. цитирований.

Китай также занял первое место в мире как по количеству опубликованных статей, так и по количеству цитирований, уточняет «‎Анадолу»‎.

Пекин занял второе место после США по количеству научных статей и обзорных статей, опубликованных в 16 наиболее престижных журналах с импакт-фактором, превышающим 30, и цитируемостью более 100 тыс., говорится в отчете ISTIC.