Археологи, проводящие раскопки в северной провинции Турции Чорум, обнаружили ранее неизвестный индоевропейский язык. Об этом пишет TRT World.

Раскопки проходят в районе, где находилась столица древней Хеттской империи — Хаттуса. Новый язык был обнаружен в ритуальном тексте, начертанном на табличке, говорится в заявлении Управления культуры и туризма провинции Чорум.

Хаттуса, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, была древней столицей Хеттской империи — крупной ближневосточной державы позднего бронзового века [приблизительно 1600–1180 гг. до н. э.].

За сто лет раскопок в Хаттусе было обнаружено более 30 тыс. глиняных табличек с клинописью, дающих ценную информацию об истории, обществе, экономике и религиозных традициях Империи.

Археологические работы в Хаттусе проводит международная группа ученых под руководством Андреаса Шахнера из Немецкого археологического института. Их раскопки пополнили богатую коллекцию Турции новыми находками клинописи.

Открытие не стало чем-то неожиданным

Эпиграфист Даниэль Швемер из Вюрцбургского университета ФРГ определил обнаруженный индоевропейский язык как «вариант языка Калашмы‎»‎. Этот город, как полагают ученые, был расположен в сегодняшнем турецком регионе Болу или Гереде, на северо-западной окраине хеттской территории.

Открытие нового языка в архивах Богазкой-Хаттусы не стало чем-то совершенно неожиданным, отмечает TRT. По словам профессора Швемера, у хеттов была традиция записывать ритуалы на иностранных языках. Ритуальные тексты, написанные хеттскими писцами, отражают различные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и лингвистические контексты.

Эти таблички дают ценную информацию о менее известном лингвистическом ландшафте Анатолии позднего бронзового века (примерно примерно с 1600 по 1200 год до н.э). В частности, они позволяют понять, на каких языках говорили жители регионов вне влияния хеттского языка.

Текст на древнем языке еще предстоит расшифровать

Фактически, клинописные тексты Богазкой-Хаттусы содержат отрывки, относящиеся не только к хеттскому, но и к двум другим анатолийским языкам — лувийскому и палайскому, ветви индоевропейской языковой семьи. Также среди них есть отрывки, которые относятся к неиндоевропейскому языку, называемому хаттским. Это древний и пока малоизученный язык, на котором говорили в регионе Хатти, расположенном на территории современной Центральной Турции.

К этому списку можно добавить язык калаша [калашма].

«Это открытие [нового языка] может внести значительный вклад в наше понимание древних языков и истории», — добавил Швемер.

Недавно обнаруженный текст остается практически непонятным. Считается, что он принадлежит к анатолийско-индоевропейской языковой семье, но, по словам профессора Элизабет Рикен, специалиста по древним анатолийским языкам, у него больше лингвистических сходств с лувийским, чем с палайским.

По словам Рикен, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить связь языка с другими лувийскими диалектами в Анатолии позднего бронзового века.