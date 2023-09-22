ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Баку прощаются с погибшими во время антитеррористической операции в Карабахе
Погибших в Карабахе капитана Эльвина Кайбалиева и старшего лейтенанта Велиуллы Алиева похоронили с почестями на Аллее шахидов в Баку. #trtrussian #Баку #похороны #прощание #погибшие #Азербайджан #Карабах #Кайбалиев #ЭльвинКайбалиев #ВелиуллаАлиев #атитеррористическаяоперация #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #операциявКарабахе #Аллеяшахидов #азербайджанскиевоенные #новостиАзербайджана #trtнарусском
ьтьи / Others
22 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us