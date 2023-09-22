В Баку прощаются с погибшими во время антитеррористической операции в Карабахе

Погибших в Карабахе капитана Эльвина Кайбалиева и старшего лейтенанта Велиуллы Алиева похоронили с почестями на Аллее шахидов в Баку. #trtrussian #Баку #похороны #прощание #погибшие #Азербайджан #Карабах #Кайбалиев #ЭльвинКайбалиев #ВелиуллаАлиев #атитеррористическаяоперация #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #операциявКарабахе #Аллеяшахидов #азербайджанскиевоенные #новостиАзербайджана #trtнарусском