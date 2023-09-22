Города Китая оказались в затруднительном положении из-за финансового кризиса и возросших долгов, сообщает канал CNN.

По его данным, многие города КНР вынуждены экстренно урезать расходы, поскольку муниципалитеты не могут выплатить огромные долги, накопившиеся во время пандемии COVID-19. Также в стране растет количество городов-банкротов, пострадавших из-за резкого спада спроса на недвижимость — он стал худшим за всю историю Китая.

Местным органам власти пришлось потратить миллиарды долларов на массовое тестирование и карантин, чтобы выйти на нулевую заболеваемость. Кризис на рынке недвижимости, приведший к резкому падению продаж земли, лишил муниципальные власти основного источника дохода.

Штрафы за огурцы и отказ от корма в зоопарке

В результате некоторые города прибегают к чрезвычайным мерам, чтобы собрать деньги. Так, некоторые муниципалитеты начали штрафовать рестораны за подачу огурцов без лицензии. В июне три ресторана в Шанхае были оштрафованы на 5000 юаней ($685) каждый за подачу тертого огурца поверх холодной лапши без лицензии. Инцидент вызвал бурю негодования в китайских соцсетях, однако власти так и не отказались от этой практики.

В северной провинции Ляонин из-за финансового кризиса местные власти урезали нормы питания для животных в зоопарке Дуншань.

Фонд исчезающих видов призвал добровольцев пожертвовать еду голодным животным, содержащимся в зоопарке. Учреждение принадлежит местному правительству, у которого, как сообщается, заканчиваются деньги, и поэтому оно не может прокормить всех животных.

«‎В парке еще есть медвежата, которых нужно кормить, кобыла вот-вот родит и ей корм сократили вдвое, а работникам зоопарка уже полгода не платят зарплату‎», — написали в фонде.

Ситуация в зоопарке разрешилась спустя несколько дней после шумихи в СМИ и соцсетях, когда городские власти направили в учреждение деньги на зарплату и еду.

Ситуация с долгами вышла из-под контроля

Долг региональных правительств Китая остается растущим риском для второй по величине экономики мира, отмечает CNN.

Вилли Лам, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра The Jamestown Foundation, оценивает, что заимствования могут составить от $9 до 12 трлн. Эта сумма включает так называемый «скрытый долг», выпущенный финансовыми структурами местных органов власти.

Такого рода долги китайские города используют для обхода ограничений на заимствование, введенных центральным правительством в Пекине. Их часто используют для финансирования инфраструктурных проектов, уточняет CNN.

По словам Лама, ситуация с долгами муниципалитетов, похоже, «вышла из-под контроля».

«Половина доходов, получаемых местными органами власти, используется для выплаты процентов по их долгам», — констатировал эксперт. — «Им приходится использовать все средства, чтобы получить деньги: отсюда и суровые штрафы для ресторанов и других компаний».

Пандемия усугубила ситуацию. Согласно анализу CNN, основанному на государственной статистике, общие налоговые доходы на всех уровнях правительства в 2022 году упали на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это стало самым большим падением с тех пор, как Китай реформировал свой налоговый режим в 1993 году.