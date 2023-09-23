В январе-августе число иностранных туристов, прибывших в Турцию, выросло на 13,95% — до 33,4 миллиона.

В августе Турцию посетили 6,7 миллиона иностранных гостей, сообщило Министерство культуры и туризма Турции.

Лидером по туристическому потоку стал город Анталья. В прошлом месяце его посетили 3,5 млн иностранцев. Стамбул, крупнейший город Турции по численности населения и популярный туристический центр, занял второе место — в августе его посетили 1,7 млн иностранных гостей.

За ними последовали провинция Мугла и северо-западная провинция Эдирне, граничащие с Болгарией и Грецией. Они привлекли 628 тыс. и 525 тыс. путешественников соответственно.

Наиболее популярным направлением для отдыха Турция стала у россиян. За первые восемь месяцев текущего года страну посетили 4,3 млн человек, что на 49,8% больше показателя предыдущего года.

На втором месте по посещениям граждане Германии. Всего Турцию посетили 4,1 млн человек. Далее следуют британцы — 2,7 млн, а также болгары — 1,8 млн.

Всего в этом году Стамбул посетили 44,7% всех иностранных туристов, прибывающих в Турцию. Анталья заняла второе место — на нее пришлось 22,4% туристов. За ними последовал Эдирне с долей 10,5%.