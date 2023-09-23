Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что соглашения и проекты в сфере энергетики являются основой российско-турецкого сотрудничества.

Как заявил Буравов агентству Anadolu, обеспечение национальной, региональной и общеевропейской энергетической безопасности является важнейшим элементом проекта создания центра природного газа.

«Можно сказать, что реализация существующих проектов («Турецкий поток», АЭС «Аккую») является ярким примером сотрудничества на взаимовыгодной основе. Россия — надежный производитель энергии. Турция — надежный потребитель энергии и страна воспользовалась возможностью, чтобы укрепить свою роль в качестве крупного энергетического хаба», — сказал он.

Буравов подчеркнул, что «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» соответствуют самым высоким экологическим и технологическим нормам и стандартам. А динамику торговых потоков между Россией и Турцией можно охарактеризовать как устойчивую.

«Начиная с 2017 года, если исключить 2020 год Covid, вы увидите, что объем торговли неуклонно рос. В прошлом году он составил $65 млрд. По итогам первого полугодия текущего 2023 года наша взаимная торговля достигла $28,3 млрд. Общая тенденция последних лет показывает устойчивость наших торгово-экономических связей и то, что существует еще значительный потенциал для их роста».

Как отметил генконсул, его контакты с ассоциациями турецких экспортеров подтвердили наличие замещения широкого спектра импортируемых Россией товаров продукцией турецких производителей.

«За январь-июль из России приехало 3,5 миллиона туристов»

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за январь-июль этого года в страну приехали 3,5 миллиона туристов из России. «Российские туристы составляют более 13% от общего туристического потока в Турцию», — подчеркнул Буравов.

У России и Турции есть большой потенциал для многопланового сотрудничества, считает он: «На наших глазах возникают новые формы сотрудничества, определяются направления совместной работы в различных областях. Главным элементом поддержания и расширения контактов является постоянный диалог как на правительственном уровне, так и между деловыми кругами. Поэтому российско-турецкие государственные учреждения работают над созданием новых совместных проектов».