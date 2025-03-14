Лидер оппозиционной Демократической партии Израиля Яир Голан выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в продаже безопасности страны ради политических интересов.

«Нетаньяху – человек, который продает безопасность Израиля ради своих политических интересов. Он считает врагами всех, кто служит государству, а не его личным интересам», – написал он в соцсети X.

Голан подчеркнул, что директор «Шин-Бет» (ШАБАК) Ронен Бар и его предшественник Надов Аргаман – «преданные государственные служащие, посвятившие жизнь защите страны».

«Атаки Нетаньяху на них – это лишь отчаянная попытка запугать защитников государства и нейтрализовать всех, кто осмелится ему противостоять», – добавил оппозиционер.

С критикой в адрес премьера также выступил Яир Лапид, назвав его заявления о главе «Шин-Бет» «потерей контроля».

«Эти слова – параноидальный бред, который создает серьезную угрозу для службы безопасности, отвечающей за защиту граждан Израиля», – заявил он.

Однако министр национальной безопасности и лидер ультраправой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир поддержал позицию Нетаньяху, призвав к немедленной отставке Ронена Бара.

«Нетаньяху прав, Ронен Бар не может оставаться на посту ни минуты дольше. Он должен быть отправлен в отставку», – заявил Бен-Гвир.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что против него ведется масштабная кампания шантажа, организованная Роненом Баром при поддержке СМИ.