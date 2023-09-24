Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан допустил проведение переговоров с командующим Силами быстрого реагирования (СБР, спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало, который является его ключевым политическим оппонентом. В интервью каналу BBC аль-Бурхан предположил, что вполне может сесть за стол переговоров, если Дагало будет соблюдать свои обязательства по защите гражданского населения.

«Если у руководства этих мятежных сил возникнет желание опомниться и вывести свои формирования из жилых кварталов и вернуться в свои казармы, то мы сядем за стол с любым из них», –– уверил армейский лидер.

Тот же самый тезис аль-Бурхан повторил в разговоре с Reuters в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его оценкам, продолжающийся вооруженный конфликт в африканской стране теперь представляет собой «угрозу региональному и международному миру и безопасности».

21 сентября Cилы быстрого реагирования Судана сообщили о готовности прекратить огонь и инициировать переговоры о заключении мира с представителями армии.

За последнее время аль-Бурхан принял участие в целом ряде зарубежных визитов. Их цель, отмечал военачальник, состояла в поиске путей урегулирования конфликта, а не в попытке привлечь военную помощь. Вместе с тем командующий суданской армией призвал других международных игроков заблокировать внешнюю поддержку, которую, по его утверждению, могут получать Силы быстрого реагирования.