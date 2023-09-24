Американского сенатора Боба Менендеса, известного своими антитурецкими взглядами, призывают отказаться от своих полномочий на фоне открытого против него расследования из-за подозрений в коррупции. С призывом в адрес законодателя, возглавлявшего комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса, выступили губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и другие ведущие демократы этого штата, который Менендес представлял с 2006 года.

«Предполагаемые факты настолько серьезны, что ставят под угрозу способность сенатора Менендеса эффективно представлять народ нашего штата», — говорится в заявлении Мерфи.

Конгрессвумен Мики Шерилл, в свою очередь, отметила, что наилучшим вариантом для Нью-Джерси было бы, если бы Менендес ушел в отставку. «Это серьезные обвинения, –– заметила она. –– И если они получат подтверждение, на государственной службе нет места такому поведению».

Федеральная прокуратура выдвинула против Менендеса и его супруги Надин Арсланян обвинения, согласно которым семейная пара «была вовлечена в коррупционные связи». Если верить пунктам обвинения, законодатель получал «сотни тысяч долларов» в виде не только наличных, но и дорогих автомобилей, а также золотых слитков. Ключевыми в этой схеме были несколько бизнесменов из Нью-Джерси, через которых в то же время, считают прокуроры, сенатор вел негласные переговоры с властями Египта.

Сам Менендес обвинения отверг, назвав их политически мотивированными. «Я намерен продолжать бороться за народ Нью-Джерси с тем же успехом, которого я добивался на протяжении последних пяти десятилетий», –– заявил законодатель.

Суд по этому делу назначен на 27 сентября в Нью-Йорке. Пока что Менендес временно исключен из состава комитета по международным отношениям Сената.

В 2015 году политик уже сталкивался с обвинениями в коррупции на фоне попыток повлиять на ход дела известного врача из Флориды, которого обвиняли в мошенничестве. Несмотря на то, что Менендес тогда был вынужден временно покинуть пост в Сенате, его восстановили уже в 2018 году.