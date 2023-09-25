Полиция Армении в понедельник утром задержала 142 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, заявили в пресс-службе МВД страны.

«По состоянию на 10.00 (9.00 по Турции) в полицейские отделения доставлены 142 человека», — сообщили в ведомстве. Соответствующее заявление приводят российские СМИ.

Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.

Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.