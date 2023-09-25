Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует визит в Турцию. Об этом говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с поздравлениями с днем рождения, направленном туркменскому лидеру.

«От имени народа Турецкой Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы с удовлетворением отметить, что дружественные отношения, основанные на общих исторических и культурных корнях братских народов Турции и Туркменистана, постоянно укрепляются на благо наших народов. Буду очень рад увидеться с вами во время вашего запланированного визита в Турецкую Республику», — написал Эрдоган.

Текст письма приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава Турции выразил уверенность в углублении сотрудничества в двустороннем формате и в рамках авторитетных международных организаций, особенно Организации тюркских государств. Он пожелал Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.

Сердар Бердымухамедов 22 сентября отпраздновал свое 42-летие.