ПОЛИТИКА
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В Китае начались самые масштабные Азиатские игры
С 23 сентября по 8 октября в пяти городах Китая пройдут Азиатские игры XIX. Грандиозное открытие соревнований состоялось в Ханчжоу. В них принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран, то есть больше, чем на предстоящих Летних Олимпийских играх в Париже. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта. #trtrussian #Китай #Ханчжоу #Азиатскиеигры #спорт #открытие #АзиатскиеигрыXIX #соревнования #спортсмены #китайскиеспортсмены #ЛетниеОлимпийскиеигры #атлеты #церемония #состязания #масштабноешоу #фестиваль #новостиКитая #trtнарусском
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25 сентября 2023 г.
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