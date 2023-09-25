ПОЛИТИКА
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Протестующие перекрыли улицы в центре Еревана
В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Накануне в столице прошло многотысячное шествие. По информации МВД Армении, за неделю, с начала антиправительственных митингов, были задержаны более сотни протестующих. В рамках акций гражданского неповиновения оппозиция Армении объявила, что с 25 сентября намерена блокировать улицы в шести из девяти административных районов Еревана. #trtrussian #Армения #Ереван #митинг #беспорядки #шествие #митингвЕреване #Пашинян #премьерминистрАрмении #отставкаПашиняна #антиправительственныемитинги #правительствоАрмении #оппозиция #оппозицияАрмении #МВДАрмении #задержки #армяне #беспорядкивЕреване #блокировкаулиц #полиция #митингующие #митингпротивПашиняна #Карабах #новостиАрмении #trtнарусском
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25 сентября 2023 г.
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