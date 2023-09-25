В США 30 сентября к концу подходит финансовый 2023 год. К этому времени Конгресс должен сформировать бюджет на следующий год или же, как минимум, принять временную резолюцию о финансировании правительства. Однако из-за конфликта между крайне правыми республиканцами Палаты представителей и их коллегами документы, вполне вероятно, не успеют оформить вовремя. Недовольные требуют резко сократить бюджет, отказываясь идти на компромисс. Из-за этого стране грозит шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих. Такие паузы в его работе происходят с 1980 года, однако в последнее десятилетие они участились.

Время есть, идеи тоже

В Палате представителей США отложили голосование по проекту краткосрочного продления финансирования правительства. «Я просто переношу его», — заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти. Он добавил, что члены нижней палаты американского парламента обсуждают этот вопрос и голосование ожидается.

2024 финансовый год в США начинается 1 октября. Однако пока американские законотворцы не договорились о новом бюджете. Исправить ситуацию и дать им больше времени мог бы проект о краткосрочном финансировании, которое бы помогло избежать возможной приостановки нескольких федеральных ведомств. Это продлило бы работу правительства еще на месяц — до 31 октября и дало бы больше времени для согласования бюджета на 2024 год.

Но все упирается в главное условие, которое выдвинули крайне правые республиканцы, — правительственные расходы должны сократиться на 8%. Исключение составляют расходы, связанные с американскими ветеранами и обороной. Помимо этого, они хотят сократить расходы на следующий год до $1,47 трлн, а это примерно на $120 млрд меньше, чем сумма, о которой Байден и спикер Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти договорились в мае в соглашении о потолке долга.

В то время как члены Палаты представителей хотят сокращения бюджета, в Сенате рассматривают дополнительное финансирование оборонных нужд на $8 млрд и чрезвычайное финансирование на $6 млрд. В результате проект крайне правых консерваторов не понравился как их умеренным однопартийцам, так и демократам в Сенате и Палате представителей.

Маккарти заявляет, что в ближайшее время республиканцам все же удастся прийти к согласию. «Еще не 30 сентября, у нас есть время, есть много идей», — подытожил он.

Однако, как сообщает CNN, сохраняются серьезные противоречия между Маккарти, его крайне правыми однопартийцами и другими республиканцами в Палате представителей и Сенате. «Законодатели признали, что приостановка работы правительства не только возможна на данном этапе, но и вскоре может стать неизбежной», — сообщает телеканал.

Дошло до скандала. Крайне правые, опасаясь, что спикер Палаты представителей пойдет на сделку с демократами, пригрозили сместить его с должности, «если он не выполнит ряд требований по бюджетным расходам». Маккарти в ответ призвал своих недоброжелателей «уже подать чертово ходатайство», чтобы заставить его покинуть пост.

«Ребята, вы что думаете, я боюсь этого? Нет, я не боюсь», — заявил он на закрытом заседании, сообщает The Washington Post. Впрочем, сделать это можно. Республиканцам, настроенным против своего спикера, необходимо заручиться поддержкой демократов. Учитывая, что Маккарти призывает к расследованию, результаты которого могут привести к импичменту президента-демократа Джозефа Байдена, рассчитывать на их защиту все же не стоит. Для сохранения поста Маккарти понадобится 218 голосов в свою поддержку.

Впрочем, говорить о том, что демократы настроены категорически против спикера-республиканца, все же не стоит. Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда позиции центристов среди демократов и республиканцев более близки, чем у представителей внутри самой Республиканской партии в обеих палатах американского Конгресса.

Четвертый пошел

Если Палате представителей, контролируемой республиканцами, и Сенату, управляемому демократами, так и не удастся принять законопроект о долгосрочном или краткосрочном финансировании, то в следующем месяце американское правительство вступит в четвертый за это десятилетие шатдаун.

Он происходил в 2013, 2018 и 2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год. Длительная приостановка работы правительства или резкое сокращение расходов могут замедлить экономический рост в США в преддверии предвыборной кампании.

На фоне непрекращающихся споров слабеет уверенность республиканцев в том, что они смогут предотвратить приостановку работы правительства и договориться хотя бы о краткосрочном продлении соглашения.

Стороны признают, что до 30 сентября ни одной из палат не хватит времени, чтобы принять 12 законопроектов по финансированию американских министерств и ведомств и предотвратить приостановку работы правительства.

«У нас будет шатдаун. Вопрос лишь в том, как долго он продлится», — резюмировал член Палаты представителей от Южной Каролины Ральф Норман. С ним согласен однопартиец от штата Айдахо Майк Симпсон. «Мы предвидели это. Но я просто не думал, что мы настолько глупы, чтобы довести до этого», — заявил он.

Американское издание Politico описывает происходящее так: «Конгресс находится в кризисе и ясного выхода из него нет».

Все тянут одеяло на себя

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, если шатдаун все-таки произойдет, это вряд ли шокирует американскую политику. «Хотя, конечно, это всегда очень большой кризис для политической и экономической системы, для населения. В буквальном смысле это значит, что госслужащие остаются без зарплаты, закрываются госучреждения», — пояснила американист в беседе с TRT на русском.

По мнению эксперта, кризисная ситуация происходит из-за поляризации общества и из-за того, что демократы и республиканцы не могут договориться. «Складывается ощущение, что договороспособность внутри политической системы в целом снизилась, что политическая система способна принимать какие-то решение только при возникновении угрозы большого кризиса», — считает политолог.

Бунина напомнила, что в 2024 году у многих политиков переизбрание на должность, поэтому они боятся сделать какой-то неверный шаг и потом потерять место. «Для них выгоднее в краткосрочной перспективе не высовываться и идти вслед за партией. Вопрос в том, могут ли главы партии договориться. Сейчас пока они это сделать не в состоянии», — уверена эксперт.

В Палате представителей появляется все больше представителей «Движения чаепития» — тех, кто выступает за сильные ограничения в расходах правительства. Они очень жестко стоят на своем и готовы нанести урон политической системе в случае, если решения, на которых они настаивают, не будут приняты.

«Это значит, что их оппонентам нужно либо сдаваться, либо доводить систему до кризиса. Правая сторона работает на истощение, а левая думает — поддаваться ей или нет. При этом умеренные пытаются договориться, но им сложно включить пожелания сторонников сдержанных трат правительства, поэтому шатдаун вполне может произойти, поскольку риторика с обеих сторон очень острая», — полагает американист.

При этом Бунина не исключает возможности того, что сторонам все же удастся в последний момент договориться. «Это может произойти в 20:00 последнего рабочего дня перед выходными. Они быстро подпишут кое-как то, что получится. Это не будет никого устраивать, но зато не будет и шатдауна», — резюмировала политолог, добавив при этом, что это явно не последняя угроза частичной приостановки работы американского правительства США с роспуском госслужащих, поскольку политическая система в США сейчас «очень нестабильная и недоговороспособная».