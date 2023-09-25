ПОЛИТИКА
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Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков голландского ФК «Аякс»
Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков голландского ФК «Аякс» В Амстердаме конная полиция применила слезоточивый газ против болельщиков футбольного клуба «Аякс» после того, как они, разочарованные проигрышем, вопреки запретам начали закидывать футбольное поле фаерами. Матч прервали, когда счет был 3:0 в пользу «Фейеноорда». #trtrussian #Нидерланды #Амстердам #футбол #матч #болельщики #слезоточивыйгаз #Аякс #Ajax #полиция #полицияНидерландов #футболНидерланды #голланскиеболельщики #проигрыш #фаеры #Фейеноорд #футбольноеполе #недовольныеболельщики #футбольныеболельщики #коннаяполиция #коннаяполициНидерландов #спорт #новостиспорта #trtнарусском
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25 сентября 2023 г.
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