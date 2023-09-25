Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков голландского ФК «Аякс»

Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков голландского ФК «Аякс» В Амстердаме конная полиция применила слезоточивый газ против болельщиков футбольного клуба «Аякс» после того, как они, разочарованные проигрышем, вопреки запретам начали закидывать футбольное поле фаерами. Матч прервали, когда счет был 3:0 в пользу «Фейеноорда». #trtrussian #Нидерланды #Амстердам #футбол #матч #болельщики #слезоточивыйгаз #Аякс #Ajax #полиция #полицияНидерландов #футболНидерланды #голланскиеболельщики #проигрыш #фаеры #Фейеноорд #футбольноеполе #недовольныеболельщики #футбольныеболельщики #коннаяполиция #коннаяполициНидерландов #спорт #новостиспорта #trtнарусском