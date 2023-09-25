Москва надеется, что встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с зарубежными коллегами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, помогут в обеспечении безопасности и нормализации жизни в Карабахе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего», — поделился представитель Кремля ожиданиями РФ от сегодняшней встречи Алиева и Эрдогана.

«Это суверенные страны, они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества — мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой», — отметил Песков. При этом он обратил внимание на то, что Москва «также имеет не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку».

Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии закладки газопровода «Игдыр-Нахчыван», которая запланирована на 25 сентября. Во время переговоров президентов будут обсуждаться отношения Турции и Азербайджана, а также состоится обмен мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах, в частности о последних событиях в Карабахе.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.