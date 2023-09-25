25 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджан впервые показал оружие, изъятое у армянских сепаратистов.
Армия Азербайджана впервые показала журналистам оружие и тяжелую технику, которые армянские формирования сдали в течение последних нескольких дней. Военные трофеи своими глазами увидел журналист ТRТ на русском. #trtrussian #Азербайджан #армия #оружие #Армения #армянскиесепаристы #азербайджанскиевоенные #армияАзербайджана #журналисты #тяжелаятехника #армянскиеформирования #трофеи #военныетрофеи #изъятиеоружия #АрменияиАзербайджан #Карабах #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #Шуша #разоружение #гранотомет #граната #пулемет #мина #договоренность #демилитаризация #антитеррористическаяоперация #карабахскиеармяне #боеприпасыАрмении #новостиАзербайджана #trtнарусском
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