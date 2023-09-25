В минувшие выходные тысячи человек прошлись шествиями и приняли участие в митингах вместе с представителями движений «Желтые жилеты», депутатами от партии «Непоколебимая Франция» и родными Адама Траоре, погибшего в 2016 году в полицейском автомобиле. Митинг, начавшийся на Северном вокзале в Париже, завершился на площади Клиши.

Участники митинга призывали к прекращению полицейской жестокости и расизма, а также к защите общественных свобод. Протестующие скандировали антифашистские и антиполицейские лозунги.

На митинге несли плакаты с надписями: «Беженцы, мусульмане, цыгане и нелегалы — не лишние. Лишним является расизм», «Прекратите расизм и полицейскую жестокость» и несли фотографии граждан Франции, погибших в инцидентах с участием полиции.

Некоторые участники митингов били стекла банков и атаковали полицейские машины.

Глава полиции Парижа Лоран Нуньес в своем заявлении в социальных сетях осудил нападение на полицейскую машину и выразил поддержку раненым полицейским.

26-летний участник акции Камиль Ходжа в беседе с корреспондентом Анадолу заявил, что существует серьезная проблема полицейской жестокости в отношении нелегальных мигрантов, проживающих на улицах.

Ходжа подчеркнул необходимость обсуждения проблемы системного расизма, применяемого государством.

Активист Венсан Гиасинт подчеркнул, что мигранты и те, кто подают прошение о предоставлении убежища, имеют высокие риски стать жертвами полицейской жестокости, подчеркнув, что общество ежедневно становится свидетелем такой жестокости.