ПОЛИТИКА
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Французы вышли на марш против полицейского насилия и исламофобии
Более 100 организаций, включая профсоюзы и политические партии, призвали к массовым акциям по всей Франции против расизма, исламофобии и полицейской жестокости
Французы вышли на марш против полицейского насилия и исламофобии
Французы вышли на марш против полицейского насилия и исламофобии, фото: АА / Others
25 сентября 2023 г.

В минувшие выходные тысячи человек прошлись шествиями и приняли участие в митингах вместе с представителями движений «Желтые жилеты», депутатами от партии «Непоколебимая Франция» и родными Адама Траоре, погибшего в 2016 году в полицейском автомобиле. Митинг, начавшийся на Северном вокзале в Париже, завершился на площади Клиши.

Участники митинга призывали к прекращению полицейской жестокости и расизма, а также к защите общественных свобод. Протестующие скандировали антифашистские и антиполицейские лозунги.

На митинге несли плакаты с надписями: «Беженцы, мусульмане, цыгане и нелегалы — не лишние. Лишним является расизм», «Прекратите расизм и полицейскую жестокость» и несли фотографии граждан Франции, погибших в инцидентах с участием полиции.

Некоторые участники митингов били стекла банков и атаковали полицейские машины.

Глава полиции Парижа Лоран Нуньес в своем заявлении в социальных сетях осудил нападение на полицейскую машину и выразил поддержку раненым полицейским.

26-летний участник акции Камиль Ходжа в беседе с корреспондентом Анадолу заявил, что существует серьезная проблема полицейской жестокости в отношении нелегальных мигрантов, проживающих на улицах.

Ходжа подчеркнул необходимость обсуждения проблемы системного расизма, применяемого государством.

Активист Венсан Гиасинт подчеркнул, что мигранты и те, кто подают прошение о предоставлении убежища, имеют высокие риски стать жертвами полицейской жестокости, подчеркнув, что общество ежедневно становится свидетелем такой жестокости.

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