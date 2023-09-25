Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана

Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана. Теперь город питается электричеством от подстанции «Шуша». По данным администрации, это был один из обсуждаемых пунктов на встрече представителей центральной власти Азербайджана и армянского населения Карабаха в Евлахе 21 сентября. #trtrussian #Ханкенди #Азербайджан #энергосистема #электричество #Шуша #Армения #Карабах #карабахскиеармяне #соглашение #Евлах #электрическаястанция #властиАзербайджана #дипломатия #новостиКарабаха #новостиАзербайджана #trtнарусском