ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана
Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана. Теперь город питается электричеством от подстанции «Шуша». По данным администрации, это был один из обсуждаемых пунктов на встрече представителей центральной власти Азербайджана и армянского населения Карабаха в Евлахе 21 сентября. #trtrussian #Ханкенди #Азербайджан #энергосистема #электричество #Шуша #Армения #Карабах #карабахскиеармяне #соглашение #Евлах #электрическаястанция #властиАзербайджана #дипломатия #новостиКарабаха #новостиАзербайджана #trtнарусском
иьтьтит / Others
25 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us