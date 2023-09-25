Власти Армении создали в пункте Корнидзор на границе с Азербайджаном гуманитарный центр для всех, кто выехал из Карабахского района.

Пресс-служба отмечает: по состоянию на 06:00 25 сентября в Армению въехали 2906 человек, которые решили покинуть Карабахский регион Азербайджана.

Еще 2 тыс. жителей Карабаха покинули район при помощи российского миротворческого контингента. Об этом 20 сентября заявили в Минобороны России. Около 1 тыс. уехавших жителей района — дети. Все эвакуированные находятся в местах временного проживания.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее подчеркнул: судьба проживающих в Карабахе армян — это внутреннее дело Азербайджана. О репатриации армянского населения речи не идет, уточнил политик. Премьер-министр Никол Пашинян обещал, что Армения примет армян Карабаха, если «их жизнь в регионе станет невозможной‎»‎.

Как ранее писал TRT на русском, 19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. Спустя сутки, 20 сентября, президент республики Ильхам Алиев заявил об окончании «антитеррористической операции», поскольку все ее задачи удалось выполнить за сутки.

Следующим этапом в окончательной нейтрализации напряженности после военных мероприятий стали переговоры между представителями Баку и армянского населения Карабаха, организованные 21 сентября в Евлахе.

Диалог был сфокусирован на общественно-политической интеграции Карабаха –– той проблеме, решение которой долгое время игнорировала армянская сторона.

«Я уверен, что армянское население, живущее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение –– строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания, взаимного уважения. У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом», –– подчеркнул Алиев.