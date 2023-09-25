Эрдоган сыграл с политиками в баскетбол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол с депутатами и другими коллегами в президентском комплексе в Анкаре. Видео с баскетбольным матчем опубликовал на своей странице бывший министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк. #trtrussian #Турция #Анкара #Эрдоган #баскетбол #политика #политики #спорт #президентТурции #депутаты #игравбаскетбол #президентскийкомплекс #баскетбольныйматч #министрпромышленности #Варанк #МустафаВаранк #здоровыйобразжизни #новостиТурции #trtнарусском