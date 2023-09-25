ПОЛИТИКА
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Эрдоган сыграл с политиками в баскетбол
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол с депутатами и другими коллегами в президентском комплексе в Анкаре. Видео с баскетбольным матчем опубликовал на своей странице бывший министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк. #trtrussian #Турция #Анкара #Эрдоган #баскетбол #политика #политики #спорт #президентТурции #депутаты #игравбаскетбол #президентскийкомплекс #баскетбольныйматч #министрпромышленности #Варанк #МустафаВаранк #здоровыйобразжизни #новостиТурции #trtнарусском
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25 сентября 2023 г.
Истории
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