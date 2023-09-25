Азербайджан создал правительственную рабочую группу для решения проблем интеграции Карабахского экономического региона в состав страны по итогам «‎антитеррористических мероприятий» 19–20 сентября. Об этом 24 сентября заявил советник президента республики по внешней политике Хикмет Гаджиев.

«Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, — заявил Politico Гаджиев. — Но теперь [после окончательного восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом] это в прошлом. При таких обстоятельствах шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН уточнил: рабочая группа уже обсудила планы «восстановления и функционирования инфраструктуры, а также доставку гуманитарных товаров». По словам министра, Баку начал реализацию срочных мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе.

Президент Ильхам Алиев 20 сентября пообещал, что в Карабахском районе республики будут созданы привлекательные условия для жизни и выразил уверенность в том, что местные армяне увидят поворот к лучшему, «потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения».

Хорватская модель

Правительственная рабочая группа по реинтеграции собралась 21 сентября в Евлахе. На встрече участвовали представители Баку и армянского населения Карабахского района Азербайджана.

Директор близкого к администрации президента республики Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что во время встречи в Евлахе стороны затронули следующие вопросы:

● социально-экономический пакет в отношении карабахских армян;

● определение условий получения карабахскими армянами гражданства Азербайджана;

● объявление условий амнистии, под которую подпадут и «некоторые лица, причастные к преступлениям против Азербайджана в предыдущие годы», а именно участники вооруженных формирований.

Шафиев уточнил: подробности по этим вопросам будут объявлены «в течение двух-трех месяцев».

По словам эксперта, для разработки плана реинтеграции за основу бралась «хорватская модель».

Как пишет газета «Ведомости» хорватская модель, очевидно, опирается на Эрдутское соглашение 1995 года об интеграции сербского меньшинства Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема.

Как пояснил газете научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов, по Эрдутскому соглашению, в сербских районах Хорватии были образованы совместные муниципальные комитеты по управлению общинами. Кроме того, в этих муниципалитетах появились полицейские органы, состоящие как из хорватов, так и из сербов.

Загреб не предоставил полноценную административную автономию сербам, но под эгидой ООН была обеспечена форма культурного самоуправления. Для этого был создан Объединенный совет муниципалитетов с сербским большинством, уточнил Смирнов.

Как ранее писал TRT на русском, антитеррористическая операция Азербайджана дала импульс для формирования новой политической реальности. То, что перемены в этой сфере — это неизбежный процесс, констатировал президент республики Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Я уверен, что армянское население, живущее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение –– строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания, взаимного уважения. У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом», –– подчеркнул Алиев.