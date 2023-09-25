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Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Нахчыван
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику, где его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры стран проведут встречу один на один, в ходе которой состоится обмен мнениями по текущим региональным и международным вопросам, в первую очередь относительно последних событий в Карабахском регионе Азербайджана. Также запланирована церемония закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван и открытия модернизированного Нахчыванского военного комплекса. #Азербайджан #Турция #Карабах #Нахчыван #Эрдоган #Алиев
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Нахчыван / Others
25 сентября 2023 г.
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