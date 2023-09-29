Археологи Университета Думлупынар во время раскопок в древнем городе Айзаной в провинции Кютахья в Турции обнаружили остатки косметических средств, которыми пользовались римские женщины более 2000 лет назад.

По словам археолога и руководителя университетской группы Гохана Коскуна, большая часть раскопок была проведена на агоре (центральной общественной площади древнего города) к востоку от храма Зевса.

По его словам, его команда полностью раскопала магазин, в котором продавались косметические товары, такие как духи, ювелирные изделия и материалы для макияжа.

«Во время раскопок здесь мы обнаружили большое количество флаконов с духами. Кроме них, здесь есть и ювелирные изделия, в том числе различные бусины, относящиеся к таким изделиям, как заколки и ожерелья, которыми пользовались женщины», — сказал он.

Коскун отметил, что в Римской империи косметические средства, такие как румяна и тени для век, часто хранились в устричных раковинах.

Айзаной известен хорошо сохранившимся храмом Зевса в Анатолии, который в 2012 году был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турецкие археологи ведут работы на этом древнем объекте с 2011 года.