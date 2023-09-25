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Ученые доставили на Землю образцы грунта с астероида Бенну
Этот космический объект считается наиболее опасным для планеты. Благодаря изучению грунта эксперты надеются узнать больше о происхождении Солнечной системы
Ученые доставили на Землю образцы грунта с астероида Бенну
Фото: AP / Others
25 сентября 2023 г.

Космическое агентство США (НАСА) доставило на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну, который считается наиболее опасным с точки зрения столкновения с планетой.

Изучение астероида даст ученым возможность узнать больше о происхождении Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Эксперты НАСА полагают, что на поверхности астероида может быть вещество, сохранившееся со времен зарождения Вселенной.

Это первый раз, когда НАСА смогло доставить образцы грунта астероида, уточняет CNN. На то, чтобы отправиться к астероиду и получить образцы, у агентства ушло семь лет. Космический аппарат OSIRIS-Rex был запущен в 2016 году и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. На орбите астероида зонд находился два года, в течение которых проводилось его дистанционное изучение.

24 сентября зонд аппарата сблизился с Землей и сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км. После вхождения в атмосферу она приземлилась с парашютной системой. Капсула доставила на Землю примерно 250 грамм грунта астероида. НАСА планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.

OSIRIS-REx продолжает свое путешествие по Солнечной системе — космический корабль отправился дальше, чтобы детально рассмотреть другой астероид — Апофис.

НАСА называет Бенну и Апофис главными потенциально опасными для Земли объектами. По расчетам астрономов Бенну может сблизиться с нашей планетой в 2182 году с вероятностью 0,04%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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