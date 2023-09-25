Как заявил Макрон в интервью французским телеканалам, Франция «очень бдительно относится к территориальной целостности Армении».

В Азербайджане считают, что недавние заявления президента Франции по ситуации в Карабахе являются «примером двойных стандартов и предвзятости».

«Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз продемонстрировал позицию, которая искажает ситуацию в регионе, что является наглядным примером двойных стандартов и предвзятости», — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана назвало «опасным и неприемлемым» желание Франции поддерживать «сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана», а также обвинило Париж в стремлении применить печально известную неоколониалистскую практику на Южном Кавказе.

Министерство также раскритиковало акцент Макрона на христианском факторе в азербайджано-армянских спорах и его подход к конфликту через призму религии.

Выступая в воскресенье на французских телеканалах, Макрон обвинил Азербайджан в «неприемлемых преступлениях», заявив, что регион «был возвращен Азербайджаном осенью 2020 года в ужасных условиях» и что «были нарушены права меньшинств, в частности, многих христиан, которые там живут.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Баку «соблюдал все нормы международного гуманитарного права во время антитеррористических мероприятий 19-20 сентября, что подтверждено международными организациями, включая Международный комитет Красного Креста».

В Баку заявили, что Азербайджан начал операцию по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, что является «его легитимным правом, которое закреплено в международном праве».