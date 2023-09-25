ПОЛИТИКА
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Шуша стала культурной столицей исламского мира - 2024
Город Шуша в Карабахском районе Азербайджана объявлен культурной столицей исламского мира.
Шуша стала культурной столицей исламского мира - 2024
Шуша — культурная столица исламского мира / Others
25 сентября 2023 г.

Решение было принято в ходе 12-й Конференции министров культуры исламского мира, которая прошла в столице Катара в Дохе. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкультуры Азербайджана.

В этом году на мероприятии рассмотрели такие вопросы, как основные принципы и показатели устойчивого развития культурной политики, механизмы развития программы «Культурная столица исламского мира», а также расширение совместной культурной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Город Шуша являлся одним из важных центров историко-культурной и общественно-политической жизни Азербайджана, а также одним из символов исламской цивилизации, подчеркивается в заявлении Минкультуры Азербайджана.

Более того, 2022 год объявлен в Азербайджане годом Шуши, отмечает ведомство: «В целях содействия возрождению культурной жизни Шуши были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, организованы многочисленные национальные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей Тюркского мира в 2023 году».

На мероприятии в Катаре участникам встречи также был продемонстрирован видеоролик о Шуше.

Город Шуша был захвачен Вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года. 8 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши от армянской оккупации. В центре города был установлен флаг Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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