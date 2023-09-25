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НАТО создало оборонный фонд объемом $1,1 млрд для противодействия Китаю
В проекте уже участвуют 23 страны альянса. Собранные средства направят на развитие оборонных стартапов, чтобы противостоять конкуренции со стороны Пекина
НАТО создало оборонный фонд объемом $1,1 млрд для противодействия Китаю
НАТО: фонд в $1,1 млрд для противодействия Китаю / Others
25 сентября 2023 г.

НАТО выделит $1,1 млрд на инновационный фонд альянса. Средства пойдут на развитие оборонных стартапов, чтобы противостоять конкуренции со стороны Китая. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В проекте фонда уже участвуют 23 страны альянса. Однако США пока не присоединились к инициативе, уточняет издание.

Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил в беседе с FT пояснил: оборонному блоку, особенно европейским участникам, не хватает венчурного капитала для разработки IT-решений.

«‎Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти [оборонные] компании, чтобы им не приходилось обращаться к китайским инвесторам»‎, — отметил чиновник.

Издание выяснило, что фонд НАТО будет базироваться в Нидерландах. Его специализацией станут проекты с использованием искусственного интеллекта, а также космические и биотехнологии. При этом фонд не будет инвестировать в стартапы по развитию и производству боевого оружия, подчеркивается в газете.

Основное внимание фонд планирует уделять внедрению новых технологий и налаживанию связей между министерствами обороны стран альянса.

Помимо стран НАТО в работе фонда планирует принять участие и Швеция, ожидающая рассмотрения своей заявки на членство в альянсе. Стокгольм уже сообщил, что также хочет стать участником фонда НАТО и готов внести в проект до €1 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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