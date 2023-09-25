В турецкой Конье открылся 20-й Международный фестиваль мистической музыки. Он проходит в рамках знаменитого фестиваля «Культурный маршрут» Турции, пишет TRT World.

Фестиваль продлится неделю: с 23 по 30 сентября. В программе: «Прогулка Вуслат», что в переводе означает «высшая прогулка единения». Мероприятие началось на бульваре Алааддин в Конье и завершилось на площади Мевлана: центральные улицы города заполнили кружащиеся дервиши.

«Грациозные, синхронизированные движения дервишей, казалось, выходили за пределы реальности, привлекая множество зачарованных зрителей‎»‎, — пишет TRT.

На центральной площади Коньи состоялось выступление дервишей, известное как «Сема Айин-и Сериф». В нем приняли участие более 250 кружащихся дервишей.

Их мелодии находили отклик у публики, показывая богатство и затейливость турецкой музыки и фольклора Тасаввуф, отмечает телеканал.

В центре площади развернулось представление под художественным руководством известного суфийского музыканта Ахмета Ожана во главе с Фондом исследования и сохранения турецкой суфийской музыки и фольклора «Халвет-и Серрахи Девран».

Площадь Кылычарслан в Конье стала декорацией для завораживающего выступления ансамбля «Кыршехир Хаджи Бекташ Семах». Чарующие мелодии наполнили воздух аурой мистики.

В самом сердце центральной провинции Турции, Конье, находится могила известного суфийского ученого и поэта Мевланы Джалаладдина Руми. Его глубокое влияние на исламскую поэзию и мистицизм продолжает находить отклик и поныне.

Хотя Руми родился в Балхе, ныне находящемся в Афганистане, он нашел свой духовный дом в Конье. В этом городе Руми провел последние годы перед своей кончиной 17 декабря 1273 года.

Его сын, султан Велед, основал орден Мевлеви — выдающуюся ветвь суфизма, укрепив непреходящее наследие Руми.

Каждый год последователи Руми и поклонники со всего мира стекаются в Конью, чтобы принять участие в недельных празднованиях в память о поэте.

Признавая глубокую культурную значимость ритуала кружащихся дервишей, в 2005 году ЮНЕСКО назвала его шедевром «устного и нематериального наследия человечества».