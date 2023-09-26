В Европейском союзе углубляются споры вокруг того, стоит ли переориентировать свои оборонные бюджеты исключительно на сделки с компаниями континента или сохранить беспрепятственный доступ США к рынку. Так, с призывом к ЕС не вытеснять представителей американского военно-промышленного комплекса (ВПК) из закупок выступила заместитель министра национальной обороны Литвы Грета Моника Тучкуте, заметив, что трансатлантические контакты делают членов евросообщества сильными и позволяют «сдерживать любого противника».

«Мы должны конкурировать с нашими союзниками и друзьями, когда дело касается инноваций, но что касается закупок в целом, нам необходимо, чтобы оборонный рынок был открыт не только для европейских игроков, но и для наших трансатлантических союзников», –– аргументировала свою позицию Тучкуте.

Вопрос о том, как вести себя с оружейными производителями за пределами ЕС, стал носить остро-политический характер на фоне того, что европейские страны пытаются нарастить оборонные расходы после 24 февраля 2022 года. Если США в последние месяцы дают понять своим союзникам по НАТО, что те должны тратить большую часть дополнительных средств преимущественно на американское вооружение, то некоторые члены Европейского союза всерьез нацелены на то, чтобы превратиться в значимых производителей на фоне расширяющегося спроса.

«Мы спрашиваем страны, что нам нужно, чтобы сделать планы осуществимыми, — заявил изданию Politico военный чиновник НАТО. –– Думаю, самое сложное здесь — это закупки».

Автономия в производстве

Апологетами протекционистской политики выступают президент Франции Эмманюэль Макрон и комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Франция).

«Наш план состоит в том, чтобы напрямую поддержать, с помощью финансирования ЕС, усилия по наращиванию нашей оборонной промышленности. Это нужно и для Украины, и для нашей собственной безопасности», –– отмечал Бретон.

Евросоюз пытается адаптировать свои правила закупок под локальных производителей. В этом году объединение в экспресс-формате согласовало закупки боеприпасов на сумму 500 млн евро у национальных компаний за счет средств общего бюджета. Это срочный шаг, который пошел вразрез с обычным регламентом.

Вместе с тем в этом году евробюрократы утвердили новый инструмент стимулирования оборонной промышленности сообщества, приняв закон об общих закупках (EDIRPA). Инициатива, которая обладает ресурсом в 300 млн евро, вводит беспрецедентные правила для совместного приобретения вооружений, согласно которым сделка должна включать как минимум трех государств-членов и быть доступной для участия представителей Европейской ассоциации свободной торговли –– региональной экономической группировки.

Инициатива предполагает, что компании должны «базироваться и иметь свои структуры исполнительного управления» на территории ЕС, Исландии, Лихтенштейне или Норвегии. Согласно ее положениям, они не имеют права контролироваться «неассоциированной третьей страной». В то же время компаниям следует полагаться на мощности и ресурсы блока или связанного с ним третьего государства, такого как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, если только у оборонных подрядчиков нет соответствующей инфраструктуры в Европе.

Это задает темп европейским производителям. Некоторые из них уже получили больше заказов в 2022 году. Однако мощности стран ЕС не приспособлены к таким темпам.

«Наши европейские союзники и партнеры никогда не испытывали ничего подобного, — фиксирует высокопоставленный источник Politico в Пентагоне, имея в виду ситуацию с расходами, вызванную боевыми действиями в Украине. –– У них пока нет необходимых лидеров оборонного производства, и они действительно смотрят на нас, чтобы попытаться понять, как можно его увеличить».

Страхи европейской отрасли

ВПК европейских стран пока выгоднее занимать выжидательную позицию. Последние десятилетия члены ЕС сокращали оборонные бюджеты, а также вводили лимиты на закупки новой техники. Есть опасения, что если эта политика оптимизации вернется после потенциального завершения войны в Украине, то начатые инвестиции в расширение военного производства в Европе попросту обернутся убытками для национальных оборонных компаний.

«Промышленность, которая переживает дефицит квалифицированной рабочей силы и ключевой комплектации, сделала все возможное, чтобы оптимизировать или расширить производство за счет собственных инвестиций. Теперь сектору нужна транспарентность в отношении того, в каком направлении будет двигаться государственный спрос в ближайшие годы. Мы хотим, чтобы за словами последовали действия, реальные действия», –– заявил председатель оборонного подразделения бизнес-ассоциации ASD Europe Андреа Нативи.

Лидеры отрасли в ЕС считают, что увеличенные производственные мощности могут потерять актуальность уже через 3-5 лет.

«Несмотря на то, что призывы вооружаться в речах и обещаниях сейчас начинают кристаллизоваться в официальную политику, никакой крупной рекапитализации вооруженных сил или крупномасштабных закупок для устранения пробелов в потенциале пока не произошло, –– говорят в аналитике, посвященной европейскому ВПК, эксперты из Международного института стратегических исследований (IISS). –– Слов по-прежнему было больше, чем действий».

По словам исследователей, такая ситуация свидетельствует о том, что боевые действия в Украине еще не рассматриваются европейскими властями как реальная угроза территории НАТО.

«Европе необходим эпохальный сдвиг в политическом мышлении вместе со значительно более высокими расходами на оборону и решительными усилиями по перезагрузке общественного восприятия идеи о необходимости сильной обороны, –– резюмируют сотрудники IISS. –– Ни одно из этих требований в настоящее время не выглядит гарантированным. Однако, если они не будут выполнены, хваленая система сдерживания НАТО может дать сбой».