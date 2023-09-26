Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 1 180 осужденных граждан в преддверии предстоящего 27 сентября Дня независимости.

«По традиции накануне наших больших государственных праздников мы проводим акции помилования наших граждан, осужденных за совершенные преступления и чистосердечно раскаявшихся в содеянном», — сказал президент в официальной программе туркменского телевидения «Ватан».

«Мы последовательно проводим гуманистические акции и освобождаем их от наказания. В соответствии с этим, я подписываю указ о помиловании 1 180 осужденных граждан в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана», — добавил он.

Глава государства поручил главам правоохранительных ведомств освободить всех помилованных и обеспечить их возвращение в ближайшее время в семьи. Также главам областей, городов, районов и другим руководителям поручено обеспечить помилованных работой.

Акции помилования в Туркменистане проводятся несколько раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат. Последняя такая акция прошла 12 декабря прошлого года в честь Международного дня нейтралитета. Тогда на свободу вышли 300 осужденных.