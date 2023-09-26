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Казахстан принимает участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
Министр энергетики Казахстана планирует встретиться с Генеральным директором МАГАТЭ
Казахстан принимает участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
Фото: пресс-служба Министерства энергетики Казахстана / Others
26 сентября 2023 г.

25-29 сентября 2023 года делегация Республики Казахстан во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым принимает участие в проходящей в Вене 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В целях демонстрации потенциала Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии, НАК «Казатомпром», Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики РК организовали информационный стенд-павильон.

На полях конференции также запланировано проведение мероприятий по развитию сотрудничества с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на еженедельном брифинге.

Также отмечается, что министр энергетики проведет ряд двусторонних встреч с главами национальных делегаций и Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Это не первая международная инициатива Казахстана за последнее время. Как писал TRT на русском, 20 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального продовольственного центра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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