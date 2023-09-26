ПОЛИТИКА
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В Косово показали конфискованные у сербских группировок оружие и технику
Полиция Косово показала боеприпасы, конфискованные после столкновений с вооруженной сербской группировкой в Баньске. По данным МВД Косово, среди изъятого вооружения есть произведенное в 2021 году для Сербии. 24 сентября группа из около 30 вооруженных сербских боевиков захватила монастырь Баньска, после чего напала на косовских полицейских, убив одного и ранив второго. В результате перестрелки с правоохранителями 4 боевика погибли, еще 6 были ранены. #trtrussian #Косово #Сербия #оружие #полиция #конфликт #оружие #сербскиегруппировки #сербы #албанцы #военнаятехника #полиция #полицияКосово #Баньск #сербскиебоевики #монастырь #перестрелка #trtнарусском
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26 сентября 2023 г.
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