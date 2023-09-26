В целях оказания помощи лицам, пострадавшим в результате взрыва резервуара для хранения бензина в Ханкенди, отправлены медицинские принадлежности, сообщили в пресс-службе администрации президента Азербайджана.

«По дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек», — говорится в сообщении.

25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия ранения получили около 200 человек.

Баку оказывает активное содействие армянским жителям Карабаха. Как писал TRT на русском, советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона отправляет в регион гуманитарную помощь.

19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.