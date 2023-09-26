ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Миротворцы РФ помогают раненым после взрыва на автозаправочной станции в Карабахе
Миротворцы РФ помогают раненым жителям Карабаха после взрыва на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди. Согласно сообщениям, в результате происшествия сотни людей получили ранения. #trtrussian #миротворцы #Россия #Карабах #Азербайджан #Армения #российскиемиротворцы #жителиКарабаха #карабахцы #взрывназаправке #взрыв #автозаправка #заправка #взрыввКарабахе #ранение #раненные #Ханкенди #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #trtнарусском
оьтить / Others
26 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us