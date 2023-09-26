Миротворцы РФ помогают раненым после взрыва на автозаправочной станции в Карабахе

Миротворцы РФ помогают раненым жителям Карабаха после взрыва на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди. Согласно сообщениям, в результате происшествия сотни людей получили ранения. #trtrussian #миротворцы #Россия #Карабах #Азербайджан #Армения #российскиемиротворцы #жителиКарабаха #карабахцы #взрывназаправке #взрыв #автозаправка #заправка #взрыввКарабахе #ранение #раненные #Ханкенди #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #trtнарусском