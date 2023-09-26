Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Нахчыван выступил с заявлением для турецких журналистов, в рамках которого рассказал о перспективах транспортного коридора из Азербайджана в Турцию, вопросе с истребителями F-16 и отношениях с Израилем.

Транспортный коридор

Президент Турции указал на особую важность транспортного коридора из Азербайджана в Турцию и положительное развитие в вопросе, связанном с позицией Ирана. По его словам, «если стороны хотят видеть в Зангезурском и Лачинском коридорах маршруты мира, то нужно решать эти вопросы спокойно и без конфликтов».

«Что же касается поезда, который пойдет из Турции в Нахчыван, через Армению в Азербайджан, то надо посмотреть на вопрос его прохода через Армению. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран. Иран позитивно к этому относится, так что может быть создан путь через Иран в Азербайджан», — отметил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что «установление прямых связей с Нахчыванским и другими регионами Азербайджана посредством наземных и железнодорожных линий укрепит отношения с Турцией». «Когда этот коридор будет открыт, автомобиль или поезд, выходящий из Баку, сможет прибыть прямо в Карс. Турецко-азербайджанское братство станет намного сильнее. Приятно видеть позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу», — отметил он.

Истребители F-16

По словам президента, США и Канада продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре истребителей F-16. «Но у нас есть парламент, как и у Америки. Мы подадим заявку, будем следить за прогрессом по графику, который определит парламент. Когда и каким будет решение, определит только наш парламент», — пояснил он.

Эрдоган также отметил, что в ходе недавнего визита в США глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и обсудил с ним вопрос продажи истребителей. «Теперь мы ожидаем четкого ответа от США по этому вопросу. Мы надеемся, что получим положительный результат без особых задержек», — сказал он.

Кроме того, турецкий президент считает, что отход американского сенатора Роберта Менендеса от темы продажи Турции истребителей F-16 даст Анкаре преимущество и ускорит решение вопроса. «Менендес и люди с его менталитетом препятствуют нам. Его уход дает нам преимущество. У нас может появиться возможность ускорить процесс по F-16. Хотя проблема F-16 — это не вопрос, который зависит только от Менендеса», — указал он.

Отношения с Израилем

Эрдоган рассказал, что Турция и Израиль начали обсуждение возможности поставок израильского газа через Турецкую Республику в Европу. По его словам, «Европа находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинской войны». «Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу», — добавил президент.

«Наиболее рациональный маршрут — транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию. Мы обсуждали это на нашей последней встрече и уже начали работать», — отмети он.

Кроме того, по словам Эрдогана, у Турции и Израиля есть возможность наладить сотрудничество в области бурения. «Как только это станет возможным, мы уточним такие детали, как маршрут, календарь и районы бурения, в ходе встреч, которые мы проведем как в Турции, так и в Израиле», — отметил он.

Власти Турции ранее заявляли, что ведут переговоры с Израилем о транспортировке в Европу из Средиземноморья газа, который может стать альтернативой российскому. В апреле прошлого года занимавший тогда пост главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что газопровод между Турцией и Израилем может быть построен в течение 4-5 лет.

Как писал TRT на русском, 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Нахчыван, где встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В числе прочего стороны приняли участие в церемонии закладки газопровода «Игдыр-Нахчыван».