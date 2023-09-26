Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей.

С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей, импортированных из стран Евросоюза.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе службы доходов Минфина республики.

«Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы», — сказала сотрудница пресс-службы.

Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей. Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом в отношении России, добавили в ведомстве.

Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США.