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Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей
Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза.
Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей
Грузия вводит запрет на реэкспорт авто в Россию / Others
26 сентября 2023 г.

Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей.

С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей, импортированных из стран Евросоюза.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе службы доходов Минфина республики.

«Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы», — сказала сотрудница пресс-службы.

Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей. Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом в отношении России, добавили в ведомстве.

Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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