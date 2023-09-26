ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Что известно на эту минуту о взрыве в Карабахе?
Баку отправил в Ханкенди очередной гуманитарный груз с мед принадлежностями. Накануне там взорвалась цистерна с топливом. Сообщается, что количество пострадавших при взрыве выросло до 290 человек. #trtrussian #Карабах #взрыв #Азербайджан #Армения #новостиКарабаха #взрыввКарабахе #заправка #взрывназаправке #Ханкенди #гуманитарнаяпомощь #гуманитарныйгруз #медицинскаяпомощь #помощьКарабаху #цистерна #топливо #бензин #пострадавшиеотвзрыва #trtнарусском
ьбтьбт / Others
26 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us