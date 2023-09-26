Что известно на эту минуту о взрыве в Карабахе?

Баку отправил в Ханкенди очередной гуманитарный груз с мед принадлежностями. Накануне там взорвалась цистерна с топливом. Сообщается, что количество пострадавших при взрыве выросло до 290 человек. #trtrussian #Карабах #взрыв #Азербайджан #Армения #новостиКарабаха #взрыввКарабахе #заправка #взрывназаправке #Ханкенди #гуманитарнаяпомощь #гуманитарныйгруз #медицинскаяпомощь #помощьКарабаху #цистерна #топливо #бензин #пострадавшиеотвзрыва #trtнарусском