В Йемене в преддверии Мавлида здания и автомобили окрасили в зеленый

В Йемене накануне праздника в честь рождения пророка Мухаммада автомобили и здания подсветили зеленым светом. Мавлид отмечают 12 числа третьего месяца лунного календаря (Раби аль-авваль). В этом году празднование состоится 26 сентября. Зеленый цвет особо почитаем в исламе. #trtrussian #Йемен #Сана #Мавлид #Пророк #Мухаммад #праздник #пророкМухаммад #деньрождениеПророрка #маулид #ислам #мавлидвЙемене #лунныйкалендарь #зеленый #зеленыйцвет #зеленыйцветвисламе #сира #сираПророка #мусульмане #празднование #trtнарусском