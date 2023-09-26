ПОЛИТИКА
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В Йемене в преддверии Мавлида здания и автомобили окрасили в зеленый
В Йемене накануне праздника в честь рождения пророка Мухаммада автомобили и здания подсветили зеленым светом. Мавлид отмечают 12 числа третьего месяца лунного календаря (Раби аль-авваль). В этом году празднование состоится 26 сентября. Зеленый цвет особо почитаем в исламе. #trtrussian #Йемен #Сана #Мавлид #Пророк #Мухаммад #праздник #пророкМухаммад #деньрождениеПророрка #маулид #ислам #мавлидвЙемене #лунныйкалендарь #зеленый #зеленыйцвет #зеленыйцветвисламе #сира #сираПророка #мусульмане #празднование #trtнарусском
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26 сентября 2023 г.
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