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Венгрия не считает срочной ратификацию заявки Швеции в НАТО
Венгрия не будет спешить с голосованием по принятию Швеции в блок НАТО, поскольку «ей ничего не угрожает»
Венгрия не считает срочной ратификацию заявки Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Others
26 сентября 2023 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не видит необходимости ускорять процесс ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает Associated Press.

«Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств», — заявил Орбан в своей речи на открытии осенней сессии венгерского парламента. По мнению Орбана, на данный момент «ничего не угрожает безопасности Швеции», а значит и у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявлял, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели.

В мае прошлого года из-за войны в Украине сразу две страны — Швеция и Финляндия — подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что членство этих стран укрепит военно-политический блок, и назвал это решение «историческим шагом».

5 июля этого года был подписан протокол о вступлении Финляндии в НАТО. В свою очередь, заявку Швеции не ратифицировали Турция и Венгрия. В том числе в Анкаре считают недостаточными действия Стокгольма в борьбе с антиисламскими группами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. По словам президента Турции, взаимные шаги, которые необходимо предпринять в отношении процесса вступления Швеции в блок, были определены в совместном заявлении по итогам встречи с премьер-министром Швеции и генсеком НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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